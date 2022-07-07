Рубль на закрытии торгов ускорил рост к доллару и евро

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро упали на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 61,95 руб./$1 в 19:00, что на 1,4 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,6 руб./EUR1, подешевев на 1,17 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,3 рубля - до 62,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос по итогам торгов четверга, скорректировавшись вверх на фоне уверенно дорожающей нефти. Участники торгов фиксируют прибыль по длинным позициям после нескольких дней сильного роста доллара и евро в отсутствие новостей относительно намерений правительства РФ задействовать дополнительные меры по нормализации валютного курса.

Ситуация в экономике РФ развивается лучше первоначальных ожиданий, улучшилась ситуация на потребительском рынке, немного подрос импорт, главным риском для восстановления остается слабость спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании совета Приволжского федерального округа под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

По импорту, по его словам, "ситуация чуть улучшилась за счет принятых мер поддержки по поддержке импорта, но объемы все еще на низких уровнях". Решетников сообщил, что быстрее восстанавливается потребительский импорт, а промежуточный (сырье - ИФ) или инвестиционный (оборудование, станки, инструменты) - сложнее, и "это главная проблема".

Дефляционный тренд в экономике РФ продолжается, а инфляция на прошлой неделе связана с индексацией тарифов на услуги ЖКХ (с 1 июля - ИФ), кроме того, заявил Решетников.

"Появление инфляции на прошлой неделе не стоит переоценивать. В основном это связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ. Если мы уберем регулируемые услуги, то увидим, что дефляция у нас продолжилась, причем продолжилась на достаточно ощутимом уровне", - сказал министр. "Остается главный риск для восстановления экономики - слабость спроса. Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике, и замедление кредитования", - добавил он.

Росстат на неделе с 25 июня по 1 июля 2022 года зафиксировал в РФ инфляцию на уровне 0,23% после нулевой инфляции неделей ранее и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%).

"Основной рост потребительских цен и тарифов пришелся на первый день июля - на 0,20%. На рост цен и тарифов повлияло увеличение стоимости ряда услуг, прежде всего в сфере ЖКХ (проводится ежегодно с 1 июля)", - говорится в сообщении Росстата о причинах недельного ускорения роста цен, опубликованном накануне вечером.

С начала года цены в РФ выросли к 1 июля на 11,77%.

Тинькофф банк временно прекращает проводить исходящие SWIFT-переводы в иностранных валютах, ограничение действует до 1 октября 2022 года, говорилось в сообщении кредитной организации, опубликованном в среду. "Решение обусловлено невозможностью обеспечить приемлемый уровень сервиса для наших клиентов из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов и драматичного снижения числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов", - отметил банк.

Комментарии экспертов

"На открытии рубль испытал кратковременную просадку, после чего быстро восстановился. Однако продолжить укрепление не удалось, российская валюта перешла к консолидации в умеренном плюсе. Мировые рынки и котировки нефти после утреннего снижения также стали консолидироваться. Инвесторы взяли паузу, пытаясь найти драйверы для продолжения восходящей коррекции или новой волны снижения. Возможно, сейчас рубль нашел равновесный курс (61-65 за доллар), по крайней мере на краткосрочном горизонте. Однако волатильность остается большой даже для высокорисковых валют, поэтому выбить рубль из равновесия способен даже не самый сильный драйвер или очередная атака покупателей или продавцов валюты", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Противостояние желания Центрального банка победить инфляцию за счет крепкого рубля и желания Минфина иметь стабильные поступления в бюджет налогов от экспортеров по выгодному курсу набирает обороты. Минфин неоднократно заявлял о намерении произвести валютную интервенцию, и, видимо, это сейчас происходит. У нас абсолютно ручной механизм управления валютным рынком, так как санкции не оставили другого выхода. Может ли рубль вновь уйти к значениям 50 руб./$1. Теперь вероятность этого уменьшилась. Слишком яро вступили на защиту "минфиновцы", да и поступления в бюджет жизненно необходимы. (. . .) Рубль может плавно ослабляться до 67-70 руб./$1, но нельзя забывать про налоговый период конца июля, который будет способствовать возврату части утерянных позиций рублем. (. . .) Навес из предложения все еще находится на рынке, хотя объемы на покупку впервые за долгое время стали превышать продажи", - говорит управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин.

"Локальное восстановление цен на нефть после обвала ранее вернуло рублю определенную поддержку. Кроме того, инвесторы могли счесть предыдущее ослабление российской валюты чрезмерным и сейчас ищут равновесный курс. Фундаментально, профицит торгового баланса пока остается в силе, а значит, у рубля все так же есть опора. Сместить акценты тут может значительное расширение спроса на валюту на фоне развития темы с параллельным импортом - но здесь стоит дождаться фактических новостей", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть повышаются на 4-5% в ходе торгов в четверг, несмотря на данные о росте запасов энергоносителей в США.

Поддержку котировкам оказывает рост аппетита к риску в связи с принятыми Китаем стимулирующими мерами, пишет Trading Economics.

Нефть

Между тем с начала недели цена Brent опустилась более чем на 5% под давлением опасений по поводу рецессии в мировой экономике.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве в четверг составляет $106,1 за баррель, что на 5,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,1 за баррель, что на 5,65% выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,23 млн баррелей - до 423,8 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Это максимальный рост за восемь недель.

Товарные резервы бензина снизились на 2,5 млн баррелей и составили 219,11 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей, до 111,14 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,55 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост резервов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1 июля, на 3,825 млн баррелей.

США с их союзниками обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти в пределах $40-60 за баррель, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "По словам людей, знакомых с ситуацией, США с союзниками обсуждали попытки ограничить цену на российскую нефть от $40 до $60 за баррель", - информирует агентство.

При обсуждении предельных цен на нефть учитывается то, что считается "российскими предельными издержками производства", а также цена на нефть до начала спецоперации на Украине.

Один из собеседников агентства добавил, что сотрудники американской администрации проводят в неделю по несколько встреч по вопросу ограничения цены на нефть, и в ближайшие недели они "активизируют усилия" по достижению этой цели.

Кроме того, по данным источников, США также рассматривают введение ряда мер, "в том числе возможные ограничения для судоходных компаний, которые транспортируют нефть по более высоким ценам, а также санкции в отношении банков и финансовых учреждений, которые способствуют продажам по цене выше любого согласованного потолка".

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 июля на 23,17 копейки, до 63,1427 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,11 копейки, до 64,1349 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 2,71 копейки по отношению к среде и составил 62,9423 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, упал на 11,93 копейки и составил 62,8452 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 115,615 млн, из которых $1 млрд 521,573 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 594,042 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 23,16 копейки, до 64,3787 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 28,3 копейки, до 64,0399 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 62,049 млн, из которых EUR368,258 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR693,791 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,22% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 9,57% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на уровнях 9,6% и 9,64% годовых соответственно.