Баллард и Уоллер из ФРС поддержали повышение ставки на 75 б.п. в июле

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард и член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер, одни из самых "ястребиных" представителей руководства американского центробанка, высказались в поддержку повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов на июльском заседании, сообщает агентство Bloomberg.

"Нам нужно переходить к гораздо более жестким настройкам в плане процентных ставок и курса ДКП, и нам нужно это сделать как можно быстрее", - отметил накануне Уоллер на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE).

"Поэтому я определенно поддерживаю еще одно повышение ставки на 75 б.п. в июле, а затем, возможно, на 50 б.п. в сентябре. После этого мы можем обсудить возможность возвращения к прежним темпам подъема на 25 б.п., а если инфляция не начнет замедляться, повышения могут быть сильнее", - добавил Уоллер.

ФРС в июне увеличила базовую ставку сразу на 75 б.п., до 1,5-1,75%, и дала понять, что может поднять ее до 3,4% к концу текущего года и до 3,75-4% к концу следующего года.

Тем временем Баллард, самый ярый сторонник подъема ставок среди руководителей Федрезерва, сказал, что не ожидает рецессии в американской экономике. "У нас есть большие шансы на "мягкую просадку", - сказал он, выступая с речью в штате Арканзас.

По его оценке, темпы роста ВВП США в текущем году замедлятся примерно до 2% с 5,7% в 2021 году и поступающие статданные пока не указывают на возможность рецессии. Повышение ставки на 75 б.п. в июле, по его мнению, будет логичной мерой и уже заложено в текущие котировки.