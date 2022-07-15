Глава ФРБ Сент-Луиса ожидает роста ставки ФРС до 4% к концу года

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе следует ускорить темпы подъема ключевой процентной ставки для борьбы с "упрямо высокой инфляцией", считает президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард.

Ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) к концу текущего года должна достичь 3,75-4%, сказал Баллард на мероприятии Европейского центра экономики и финансов (European Economics & Financial Centre, EEFC).

Ранее он говорил, что предпочтительным уровнем будет 3,5%.

Изменение ожиданий относительно ставки спровоцировано данными об июньской инфляции в США, опубликованными в среду. Потребительские цены в прошлом месяце подскочили на 9,1%, установив новый максимум более чем за 40 лет.

Ставка Федрезерва сейчас находится на уровне 1,5-1,75%. Следующее заседание регулятора состоится 26-27 июля. Большинство экспертов ожидают, что ставка в июле будет повышена на 75 базисных пунктов, однако участники рынков видят 29%-ную вероятность, что ставка будет повышена сразу на 100 б.п.

Баллард в этом году является голосующим членом в Комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), а также считается главным "ястребом" в руководстве Федрезерва.