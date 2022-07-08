Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

"Калашников" проиндексировал зарплату сотрудников

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - АО "Концерн "Калашников" с 1 июля увеличил заработную плату сотрудникам, сообщили в пресс-службе концерна.

"Мы осознаем необходимость привести оплату труда сотрудников в соответствие с рынком и стремимся создавать условия для дополнительного дохода на своем предприятии. В прошлом году средняя зарплата на предприятии составила около 48 тысяч рублей в месяц. К июлю этого года ее значения достигли уровня 54 тысяч рублей. Также с 1 июля предусмотрена индексация заработных плат, рост дохода составит в среднем 1,9 тысячи рублей", - сообщил управляющий директор концерна Андрей Барышников.

По данным пресс-службы, индексация на предприятии в 2021 году составила до 4,3%, в 2022 году - до 5%.

"На штат сотрудников санкции не повлияли, сейчас они все обеспечены работой. Более того, за 6 месяцев 2022 года заработная плата сотрудников выросла в среднем на 11%", - сообщили в концерне.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент.

Калашников Андрей Барышников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента Белоруссии в инвалюте до "С"

Brent подорожала до $105,3 за баррель

Brent подорожала до $105,3 за баррель

Металлургические предприятия создадут отраслевую IT-компанию для разработки софта

Минпромторг призвал Wildberries бороться с продажами контрафакта

Минпромторг призвал Wildberries бороться с продажами контрафакта

Vitol выйдет из проекта "Восток Ойл"

Цены на энергорынке РФ изменились в июне разнонаправленно и незначительно. Обзор

Цены на энергорынке РФ изменились в июне разнонаправленно и незначительно. Обзор

Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики

Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });