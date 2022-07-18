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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Ученые и конструкторы будут получать стипендию в 800 тысяч рублей за выполнение ГОЗ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о стипендиях для работников оборонно-промышленного комплекса страны за создание прорывных технологий и разработок современных образцов вооружений.

Для ученых, конструкторов и технологов, других инженерно-технических работников, организаций, исполняющих государственный оборонный заказ, такая стипендия составит 800 тысяч рублей. В год, в соответствии с указом, будет выделяться 500 таких стипендий.

Для специалистов и молодых (до 35 лет включительно) работников организаций ОПК вводится стипендия в размере 500 тысяч рублей - также за вклад в создание прорывных технологий, разработку современных образцов вооружений, военной и спецтехники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Таких стипендий будет 1500 в год.

Указ президента вступит в силу с 1 января 2023 года.

Владимир Путин
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