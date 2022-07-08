Volkswagen рассчитывает сократить сроки поставки электромобилей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - До конца 2022 года сократятся сроки поставок электромобилей Volkswagen AG, рассчитывает главный исполнительный директор концерна Герберт Дисс. Он сообщил об этом CNBC.

"Прогноз очень хороший, у нас очень хороший объем заказов в Азии, - сказал Дисс. - Мы пытаемся обеспечивать короткие сроки поставок".

По его словам, этот период года оказался для для компании пиковым, поэтому концерн наращивает производство. VW ускорит производство во втором полугодии 2022 года, чтобы суметь сократить сроки поставок электромобилей.

"В Европе и в США также наблюдается высокий спрос", - сказал Дисс.

Ситуация с дефицитом полупроводников, по словам главы VW, все еще является препятствием для производства, однако он рассчитывает на ее улучшение в скором времени.

Volkswagen начал строительство завода по производству аккумуляторов в Зальцгиттере и объявил о начале работы новой компании-производителя PowerCo. В сообщении VW говорится, что PowerCo. будет "отвечать за все глобальные операции в области производства аккумуляторов Volkswagen Group". До 2030 года PowerCo. вместе с партнерами инвестирует более 20 млрд евро в развитие этого сегмента бизнеса. Годовая выручка компании, как ожидается, будет превышать 20 млрд евро, ее штат в Европе составит до 20 тысяч человек.