Volkswagen сохранил планы IPO бизнеса по выпуску аккумуляторов PowerCo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Volkswagen AG (VW) по-прежнему рассматривает возможность проведения IPO подразделения по выпуску электромобильных аккумуляторов PowerCo, сообщает Dow Jones Newswires.

Ранее стало известно, что Renault отказалась от первичного размещения акций производителя электромобилей Ampere из-за рыночных условий. Ampere была выделена из Renault 1 ноября 2023 года.

29 января появились публикации о том, что VW также отказался от намерения разместить акции PowerCo на открытом рынке, поскольку ослабление спроса на электромобили ухудшило перспективы этого бизнеса.

Как сообщили Dow Jones в VW, компания сохраняет план проведения IPO PowerCo в будущем.

Темпы роста спроса на электромобили в мире остаются устойчивыми, хотя и не являются столь стремительными, как ожидалось, в то время как цены на сырьевые товары довольно волатильны, отметили в VW.

"Мы будем продолжать оценивать все варианты в контексте рыночной конъюнктуры, - заявили в компании. - Интерес со стороны инвесторов остается высоким. IPO PowerCo является реальной опцией на будущее".

За последние 12 месяцев капитализация VW снизилась на 21%.