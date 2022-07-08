Рубль завершил торги пятницы ростом к доллару и евро

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снизились на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти и в условиях фиксации прибыли участниками рынка перед выходными днями.

Курс доллара США составил 60,92 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 1,03 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,35 руб./EUR1, подешевев на 1,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,13 рубля - до 61,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и евро в последний торговый день недели в рамках фиксации прибыли перед выходными днями. В пятницу внимание игроков было сфокусировано на статистике по рынку труда в США, так как от этих данных во многом зависят дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС), а значит, и ситуация в глобальной экономике.

Статистика по рынку труда в США

Существенное повышение числа рабочих мест свидетельствует о хорошей ситуации в экономике страны. При этом усиливаются опасения в отношении инфляции, поскольку компании вынуждены повышать зарплаты из-за конкуренции за ограниченное количество работников. Это увеличивает вероятность того, что ФРС не станет замедлять процесс подъема процентных ставок в ближайшее время, пишет The Wall Street Journal.

Количество рабочих мест в экономике страны в июне увеличилось на 372 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель повысился на 384 тыс., а не на 390 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста в прошлом месяце на 268 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 250 тыс. Безработица осталась на майском уровне 3,6%, как и ожидалось.

Данные по рынку труда США за июнь, опубликованные в пятницу, показывают, что американская экономика остается сильной, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик, отметив, что он поддерживает существенное повышение базовой ставки ФРС в июле.

Как сказал Бостик в интервью CNBC, "значительный позитивный импульс на рынке труда сохраняется". "Огромный импульс к росту в экономике показывает мне, что мы может повысить базовую ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании и не опасаться нанести урон экономике на длительный период", - отметил глава ФРБ Атланты.

В июне Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) поднял ставку на 75 б.п. впервые с 1994 года, и председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности увеличить ее еще на 50-75 б.п. на следующем заседании.

Санкции против России

Глава Минфина США Джанет Йеллен на следующей неделе отправится в турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на российскую нефть, передал телеканал CNBC со ссылкой на заявление ведомства.

В Минфине заявили, что поездка Йеллен в Японию, Индонезию и Южную Корею будет сфокусирована "на возможностях дальнейшего ужесточения санкций", введенных в отношении России. Помимо этого, министр планирует заявить об установлении предельной цены на российскую нефть с целью "ограничения доходов для российской военной сферы и в то же время смягчения" роста цен на газ и другие энергоресурсы в США и во всем мире.

Западные СМИ со ссылкой на документ министерства сообщают, что Йеллен, в частности, 12-13 июля проведет двусторонние встречи в Токио, затем, 15-16 июля, встретится на Бали с должностными лицами из G20, занимающимися финансовыми вопросами, а 19 июля глава американского Минфина собирается провести переговоры в Сеуле.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что США с их союзниками обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти в пределах $40-60 за баррель. Один из собеседников агентства добавил, что сотрудники американской администрации проводят в неделю по несколько встреч по вопросу ограничения цены на нефть, и в ближайшие недели они "активизируют усилия" по достижению этой цели.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю в минусе в связи с возросшими опасениями рецессии в мировой экономике, перевесившими сигналы недостатка предложения на мировом рынке.

Стоимость Brent на этой неделе снизилась на 5,7%, WTI - на 4,7%.

Некоторую поддержку рынку в пятницу оказали данные о занятости в США, показавшие, что американская экономика остается сильной, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом. Сильные статданные ослабили опасения рецессии и, соответственно, падения спроса на нефть, отмечает Market Watch.

Цены на нефть

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве составляет $107,26 за баррель, что на 2,49% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,9 за баррель, что на 2,11% больше итогового значения предыдущей сессии.

Цена WTI ранее на этой неделе падала более чем на 20% с последнего пика, что соответствует техническому определению "медвежьего" тренда.

Оценки аналитиков

Как отметила в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль укреплялся по направлению к 60 руб. за доллар после сильного снижения в начале недели. "Росту рубля способствует отскок нефтяных котировок выше $100 за баррель, а также по-прежнему отсутствие крупного игрока в стакане на покупку валюты. Единовременное снижение рубля в начале неделе могло быть вызвано погашением долларовых еврооблигаций ВЭБом на $1 млрд и купонного дохода на $30 млн. Платежи были произведены в рублях, и, вероятно, часть держателей захотели "вернуть" средства обратно в валюту сделки", - отмечает Наумова.

"На старте торгов рубль резко укрепился: доллар опустился к 60,7 руб., евро приблизился к 61,5 руб. Затем валютные пары скорректировали потери, но развить восстановление не смогли, умеренно снизившись. Одной из возможных причин возобновления роста рубля может выступать завершение дивидендного сезона и начало выплаты дивидендов российскими экспортерами. Для этого они конвертируют валютную выручку в рубли, что оказывает давление на котировки иностранной валюты. Поэтому в ближайшие сессии доллар может проверить на прочность уровень 60 руб. Внешний фон поначалу был умеренно негативным, но после нашего открытия стал улучшаться. Нефть торгуется недалеко от вершин, достигнутых вчера в результате мощного отскока от трехмесячных минимумов. Правда, восстановление рисковых активов, наблюдаемое в последние дни, может быть всего лишь кратковременной коррекцией предыдущей волны снижения. Поэтому распродажи способны вскоре возобновиться, тем более что проблемы замедления экономики и высокой инфляции сохраняют угрозу стагфляции - худшего экономического сценария, с которым трудно бороться монетарными и фискальными мерами", - говорит аналитик по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,8763 рубля, до 61,2664 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,085 рубля, до 62,0499 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в пятницу на 1,745 рубля по отношению к четвергу и составил 61,1973 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве упал на 1,5833 рубля и составил 61,2578 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 726,076 млн, из которых $1 млрд 184,091 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 541,985 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 2,142 рубля, до 62,0051 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,9571 рубля, до 62,0826 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR903,237 млн, из которых EUR184,198 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR719,039 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 9,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 9,44% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на уровнях 9,57%, 9,6% и 9,64% годовых соответственно.