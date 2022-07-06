Bloomberg сообщил, что Запад может ввести потолок цены для нефти РФ в $40-60/барр.

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - США с их союзниками обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти в пределах $40-60 за баррель, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, США с союзниками обсуждали попытки ограничить цену на российскую нефть от $40 до $60 за баррель", - информирует агентство.

При обсуждении предельных цен на нефть учитывается то, что считается "российскими предельными издержками производства", а также цена на нефть до начала спецоперации на Украине.

Один из собеседников агентства добавил, что сотрудники американской администрации проводят в неделю по несколько встреч по вопросу ограничения цены на нефть, и в ближайшие недели они "активизируют усилия" по достижению этой цели.

Кроме того, по данным источников, США также рассматривают введение ряда мер, "в том числе возможные ограничения для судоходных компаний, которые транспортируют нефть по более высоким ценам, а также санкции в отношении банков и финансовых учреждений, которые способствуют продажам по цене выше любого согласованного потолка".

В июне лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из РФ. Издание Politico поясняет, что такое соглашение последовало на фоне беспокойства западных стран в связи с тем, что эмбарго на российскую нефть со стороны США и ЕС лишь привело бы к росту цен на этот энергоресурс в мире.

Издание Politico отмечало, что США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать ее не более, чем по установленной максимальной цене. Также страны G7 могут действовать вместе с позиции покупателей, чтобы способствовать снижению цен.

Лидеры стран G7 также договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по предельной цене, согласованной международным сообществом.

Санкции против РФ в нефтяной сфере

В марте США запретили импорт нефти РФ. В начале июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает запрет на импорт нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Отмечается, что поэтапный отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

При этом Венгрия добилась исключения из эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Определенные уступки сделаны и Словакии, которая также сможет продолжить импорт нефти из России по этому трубопроводу. Однако через восемь месяцев поставляемую по нему нефть можно будет использовать для производства продукции лишь для внутреннего рынка и для экспорта нефтепродуктов в соседнюю Чехию еще на протяжении еще десяти месяцев.

Хорватия также сохранит возможность импортировать из России некоторые нефтепродукты.