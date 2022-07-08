Выручка оператора Суэцкого канала достигла рекорда в 2021-2022 фингоду

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Выручка от работы Суэцкого канала достигла рекордных $7 млрд в 2021-2022 финансовом году, который завершился в июне, свидетельствуют данные Suez Canal Authority's (SCA).

Она увеличилась более чем на 20% по сравнению с результатом предыдущего года ($5,8 млрд).

Это обусловлено как ростом трафика, так и серией повышений оплаты за транзит, последнее из которых произошло в мае. Тогда, в частности, ставки для танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты, были повышены сразу в три раза, для других кораблей с наливными грузами - вдвое.

Администрация канала объясняет увеличение платежей и отмену ряда скидок ростом мировой торговли и необходимостью расширения водного пути, пишет The National. Ожидается, что работы по расширению канала завершатся в 2023 году, в результате чего доходы от его деятельности поднимутся до нового рекорда.

За прошлый фингод через Суэцкий канал прошло более 22 тыс. судов различных типов (рост на 15,7%), которые суммарно перевезли 1,32 млрд тонн грузов (повышение на 10,9%).

Суэцкий канал - это судоходный бесшлюзовый канал в Египте, являющийся границей между Африкой и Евразией, который соединяет Средиземное и Красное моря и служит кратчайшим водным путем в Индийский океан. Канал открыли для судоходства 17 ноября 1869 года.

Доходы от деятельности Суэцкого канала наряду с туризмом, а также экспортом нефти и газа, являются одной из основных статей валютных поступлений в бюджет страны.