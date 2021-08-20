Контейнеровоз Ever Given на сей раз благополучно прошел через Суэцкий канал

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мега-контейнеровоз Ever Given, полностью блокировавший в течение шести дней движение в Суэцком канале в марте 2021 года, в пятницу благополучно прошел через него, свидетельствуют данные сайта MarineTraffic.

Согласно сайту, судно 5 августа покинуло порт Филикстоу в Англии и прошло в пятницу по каналу из Средиземного моря в Красное. По некоторым данным, контейнеровоз следует в Сингапур для ремонта.

Контейнеровоз Ever Given (фрахтователь - тайваньская Evergreen) сел на мель утром 23 марта после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, что и могло стать причиной инцидента. По другим данным, главной причиной произошедшего были сильный ветер и мощная песчаная буря.

В результате в течение почти недели движение по Суэцкому каналу было парализовано. Инцидент заставил мировых перевозчиков менять маршруты и графики, перенаправлять контейнеровозы в обход через мыс Доброй Надежды. Участники рынка рассматривали все альтернативные маршруты и способы доставки товаров, включая доставку грузов ж/д и авиатранспортом.

Ever Given, на борту которого находилось более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в порт Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

Египетские власти конфисковали Ever Given в апреле и потребовали от владельцев судна $900 млн в качестве вознаграждения. В конечном итоге судно освободили после того, как две стороны достигли соглашения в июле, однако подробности компенсационной сделки сохранили в тайне.