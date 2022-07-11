Газопровод "Северный поток" остановится на плановое обслуживание до 21 июля

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Главный канал поставки российского газа в Европу - газопровод "Северный поток" (его также называют "Северный поток 1") - в понедельник утром остановится на плановое обслуживание.

По графику оно должно продлиться до утра 21 июля.

Техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли как правило раз в год. Профилактические остановки синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа - от месторождения до конечного потребителя. Этот график согласуется газотранспортными операторами многих стран - производителей, потребителей, транзитеров. Сроки этого ремонта были опубликованы в сентябре прошлого года и с тех пор не менялись.

Политика

Никогда еще ни одно подобное рутинное событие не вызывало столько внимания и волнений на фоне санкционных атак Запада в отношении России и спекуляциях о том, к чему они могут привести.

Financial Times написала, что "правительство Германии опасается, что Россия может воспользоваться ежегодным техническим обслуживанием своего основного экспортного газопровода, чтобы полностью перекрыть поставки газа в страну, что повысит риск энергетического кризиса зимой в крупнейшей экономике Европы".

Эту версию прокомментировал канцлер ФРГ Олаф Шольц: "Я бы солгал, если бы сказал, что не опасаюсь этого... Однако предположения о том, что и когда произойдет, не имеют никакого смысла".

Кто страдает от санкций

Сейчас "Северный поток" работает на 40% мощности. Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер месяц назад на ПМЭФ подробно обрисовал ситуацию: "Любой газотурбинный двигатель имеет межремонтный временной ресурс, по истечении которого он должен поступать на капитальный ремонт на завод. И оказывается, у компании Siemens есть только один завод, на котором можно производить ремонт этих двигателей - в Канаде. В отношении "Газпрома" только одна страна приняла санкции - это Канада. Двигатель лежит на заводе. С завода Siemens двигатель забрать не могут. Это - не то санкционная запутанность, не то это чье-то абсолютно целенаправленное решение".

По просьбе Берлина Оттава выдала разрешение на возврат турбины в Россию, компания Siemens заявила, что нацелена как можно быстрее доставить двигатель в РФ. Однако на отправной компрессорной станции газопровода "Северный поток" - КС "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей.

"А другие двигатели подходят и уже подошли - не все, там еще осталось, - к тому моменту, когда надо производить капитальный ремонт. А в Канаду их уже не отправить. И ни на какой другой завод тоже не отправить" - также напомнил Миллер.

За неделю до вынужденного сокращения объема транспортировки по СП-1 вышел из строя американский завод СПГ Freeport. В июле норвежские нефтяники устроили забастовку с требованием повысить уровень заработной платы. Эти факторы привели к росту цен на газ в Европе на прошлой неделе почти до $2000 за тысячу кубометров.

Снижение поставок газа уже заставило крупнейшую энергокомпанию ФРГ Uniper обратиться за господдержкой. А энергоконцерн BASF из-за нехватки сырья находится на грани сокращения или закрытия части своих производств.