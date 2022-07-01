Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Обе нитки газопровода "Северный поток" остановят с 11 по 21 июля для планового ремонта

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Nord Stream AG остановит обе нитки газопровода "Северный поток" с 11 по 21 июля для планового ремонта.

"С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода", - говорится в сообщении оператора магистрали.

Отмечается, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

В пресс-службе ПАО "Газпром" "Интерфаксу" подтвердили плановую остановку эксплуатации газопровода.

Nord Stream AG Северный поток газ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ископаемое топливо снова стало главным источником электроэнергии в ЕС в 2021 году

Туроператор TUI выплатил Германии долг в 671 млн евро

Посол РФ в Болгарии обещала поставить вопрос о закрытии российской дипмиссии

Посол РФ в Болгарии обещала поставить вопрос о закрытии российской дипмиссии

"Лаборатория Касперского" выявила шпионивший за госорганами по всему миру вирус

"Лаборатория Касперского" выявила шпионивший за госорганами по всему миру вирус

Донецк получит российский телефонный код

Донецк получит российский телефонный код

В Софии не намерены менять позицию по дипломатам РФ, объявленным персонами нон грата

Инфляция в еврозоне в июне обновила исторический максимум

Что случилось этой ночью: пятница, 1 июля

Австралия ввела санкции еще против 16 граждан РФ

Австралия ввела санкции еще против 16 граждан РФ

Яир Лапид возглавил правительство Израиля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });