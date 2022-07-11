ЦБ уточнит порядок раскрытия информации для эмитентов ESG-облигаций

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Банк России разработал проект изменений в положение №714-П "О раскрытии информации", которые определяют порядок раскрытия информации эмитентами "зеленых", социальных, инфраструктурных, адаптационных облигаций, а также облигаций климатического перехода и облигаций устойчивого развития. Документ опубликован на сайте ЦБ, комментарии к проекту регулятор собирает до 22 июля.

Эмитенты такого рода бумаг должны будут раскрывать информацию о проектах, реализованных на полученные от размещения облигаций средства; данные о достижении качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от реализации проектов; информацию о независимой внешней оценке выпуска облигаций. Проект также корректирует содержание проспекта ценных бумаг для такого рода облигаций.

Банк России, кроме того, предлагает уточнить требования к содержанию отчета эмитента ценных бумаг. Регулятор планирует отказаться от практики, когда часть информации - в отчете эмитента за 6 месяцев – может не раскрываться при отсутствии "существенных" изменений по сравнению с отчетом за 12 месяцев.

"У понятия "существенные изменения" есть изрядная доля правовой неопределенности. Мы в своей работе сталкивались с ситуациями, когда эмитенты не очень добросовестно подходили к самостоятельному определению существенности и оказались не готовы самостоятельно объективно судить о существенности информации", - сказал, комментируя предлагаемые изменения, директор по контролю за раскрытием информации Центра раскрытия корпоративной информации Дмитрий Оленьков.

Согласно проекту, планируется сократить объем раскрытия информации в отчетах за 6 месяцев для ПАО, у которых нет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Предполагается полный переход эмитентов на раскрытие информации через уполномоченные агентства с использованием квалифицированной электронной подписи.