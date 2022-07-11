Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании новых стимулов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Доллар США подрастает, евро, напротив, немного снижается на Московской бирже на старте новых торгов недели. Рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,1-61,47 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,17 руб./$1 (+25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 62,2 руб./EUR1 (-15 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7 коп. к уровню закрытия 8 июля, до 61,63 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,64 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 15,01 коп. выше официального курса.

В ожидании новых стимулов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные движения к доллару и евро на старте новых торгов недели в ожидании новых стимулов. Внешние настроения негативны на рисках ухудшения глобальной экономической ситуации, нефть дешевеет из-за новой вспышки COVID-19 в Китае.

Рынки ждут публикации данных по инфляции в США в июне. Эксперты ожидают, что потребительские цены в стране выросли на 8,8% в годовом выражении против подъема на 8,6% месяцем ранее, что означает, что инфляция продолжает удерживаться на максимальном более чем за 40 лет уровне. Статистика министерства труда США будет опубликована в среду.

Дальнейшее ускорение инфляции будет способствовать повышению ключевой ставки в США на очередные 75 базисных пунктов (б.п.) на июльском заседании Федеральной резервной системы.

Данные Росстата по ценам

Дефляция в РФ в июне 2022 года составила 0,35% после инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-июнь 2022 года цены в РФ выросли на 11,41%.

В результате, по данным Росстата, годовая инфляция в июне замедлилась до 15,90% с 17,10% в мае и 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года).

Росстат впервые зафиксировал дефляцию в июне за все время наблюдений с 1991 года. Обычно дефляция фиксировалась в августе и реже в сентябре на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

В июне было зафиксировано существенное падение цен на плодоовощную продукцию, но к этому добавилось и снижение цен на непродовольственные товары (на фоне укрепления рубля и после резкого скачка цен в марте), и, если бы не существенный рост цен на услуги в сфере туризма, то дефляция была бы еще более значительной.

Дефляция в июне оказалась даже несколько выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов, подготовленный "Интерфаксом", предполагал снижение цен в июне на 0,3%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не было опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне сигналов очередного роста заболеваемости коронавирусом в Китае.

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая, отмечает агентство Bloomberg. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений и, соответственно, снижению спроса на нефть в Китае.

Ситуация на нефтяном рынке

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве в понедельник составила $105,3 за баррель, что на 1,61% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составили к этому времени $102,82 за баррель, что на 1,88% ниже итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 3,4%.

В центре внимания рынка на этой неделе - визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Вполне вероятно, что по итогам встречи Байдена с Мухаммедом бен Салманом будет достигнута договоренность о наращивании Эр-Риядом добычи нефти, отмечают аналитики RBC Capital Markets.

По мнению экспертов, любое увеличение добычи Саудовской Аравии может произойти лишь в рамках соглашения ОПЕК+. Однако есть вариант, что Эр-Рияд и ОАЭ будут компенсировать недостаток добычи других стран ОПЕК, в том числе, Нигерии и Анголы, отмечают в RBC.