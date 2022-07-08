Росстат впервые зафиксировал дефляцию в РФ в июне за все время наблюдений

Она составила 0,35%, годовая инфляция замедлилась до 15,9%

Фото: Сергей Петров/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Дефляция в РФ в июне 2022 года составила 0,35% после инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в пятницу Росстат; дефляция в июне в РФ была зафиксирована впервые за все время наблюдений.

За январь-июнь 2022 года цены в РФ выросли на 11,41%.

Росстат впервые зафиксировал дефляцию в июне за все время наблюдений с 1991 года. Обычно дефляция фиксировалась в августе и реже в сентябре на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

В июне было зафиксировано существенное падение цен на плодоовощную продукцию, но к этому добавилось и снижение цен на непродовольственные товары (на фоне укрепления рубля и после резкого скачка цен в марте), и, если бы не существенный рост цен на услуги в сфере туризма, то дефляция была бы еще более значительной.

Дефляция в июне оказалась даже несколько выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов, подготовленный "Интерфаксом", предполагал снижение цен в июне на 0,3%.

"В июне на потребительском рынке цены снизились на 0,35% м/м. В годовом выражении темпы роста цен продолжили замедляться - до 15,90% г/г (17,10% г/г в мае). Основными факторами, оказавшими влияние на ценовую динамику, по-прежнему остаются укрепление курса рубля и сохранение потребительской активности на невысоких уровнях", - говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В июне 2021 году инфляция составила 0,69%.

В результате, по данным Росстата, годовая инфляция в июне замедлилась до 15,90% с 17,10% в мае и 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне 2022 года составил 100,18% против 100,75% в июне 2021 года. В годовом выражении базовый индекс цен в июне снизился до 119,18% со 119,87% в мае 2022 года.

Продовольственные товары в июне подешевели на 1,10% (в годовом сравнении подорожали на 17,98%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в июне на 9,57% (в годовом выражении выросла в цене на 11,63%).

Непродовольственные товары в июне подешевели на 0,41% (в годовом сравнении подорожали на 17,92%).

Услуги в июне выросли в цене на 0,88% (в годовом выражении подорожали на 10,17%) за счет роста цен на зарубежный туризм (на 10,35%), санаторно-оздоровительные услуги (на 8,93%) и пассажирский транспорт (на 3,24%).

Цены на продукты

"В июне значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, капуста подешевела на 31,5%, помидоры - на 28,3%, огурцы - на 19,8%, свекла - на 15,0%, чеснок - на 12,7%, морковь - на 11,7%, бананы - на 11,3%, лук - на 9,8%, груши - на 8,9%, виноград - на 6,7%, картофель - на 6,1%. При этом выросли цены на лимоны - на 3,2%, яблоки - на 1,8%", - говорится в сообщении Росстата.

Сахарный песок в июне подешевел на 7,44%, куриные яйца - на 3,84%.

Среди прочих продовольственных товаров снизились цены на молоко стерилизованное - на 1,8%, крупу гречневую - на 1,5%, свинину - на 1,4%, мясо кур - на 0,9%, макаронные изделия и соки фруктовые - на 0,8%.

Одновременно хлеб и хлебобулочные изделия в июне подорожали на 0,75%, маргарин - на 3,1%.

Непродовольственные товары

Из непродовольственных товаров в июне более всего снизились цены на плиты ДСП - на 8,0%. Среди остальных строительных материалов подешевели металлочерепица - на 7,6%, доски обрезные - на 4,3%, линолеум - на 3,1%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: спички - на 3,8%, щетки и пасты зубные - на 2,7% и 2,6% соответственно, мыло туалетное - на 2,0%.

Автомобильный бензин в июне подешевел на 0,14% (с начала года вырос в цене всего на 0,36%).

Июньское решение ЦБ по ключевой ставке

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не является опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Инфляция в России может идти ближе к нижней границе прогноза на 2022 год в 14-17% при сохранении текущих тенденций с ценами и снижении инфляционных ожиданий, заявила в середине июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если предстоящие недели подтвердят, что происходит устойчивое снижение темпа роста цен, если еще при этом замеры покажут, что снижаются инфляционные ожидания, то, скорее всего, инфляция по году будет идти по нижней границе нашего прогноза в 14-17%. Конечно, мы будем это учитывать, принимая решения по денежно-кредитной политике", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.