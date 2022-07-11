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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Экономисты оценили вероятность рецессии в еврозоне в 45%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Риск наступления экономической рецессии в еврозоне повышается на фоне угрозы дефицита газа и сохранения инфляции на рекордно высоких уровнях, пишет агентство Bloomberg на основе проведенного им опроса экономистов.

Вероятность экономического спада оценивается экспертами в 45% против 30% по итогам июньского опроса агентства и в 20% в период до февральских событий. При этом большинство из них ожидает, что Германия одной из первых столкнется с сокращением производства из-за зависимости от поставок газа из России.

"Мы предполагаем, что рецессия будет вызвана введенным нефтяным эмбарго и эффектом от роста цен на сырье, - заявил аналитик Rabobank Эрик-Ян ван Харн. - Экономика Германии уже замедляется, и эта тенденция явно нисходящая".

Экономисты также ухудшили прогнозы для инфляции в странах валютного блока, хотя по-прежнему ожидают, что рост цен замедлится до целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) - 2% в 2024 году. Респонденты Bloomberg также сошлись во мнении, что инфляция достигнет пика в текущем квартале.

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,1% в мае. Показатель стал максимальным за всю историю подсчетов.

В то же время эксперты ожидают, что ЕЦБ повысит ставку до 0,75% годовых к концу текущего года и до 1,25% в марте следующего года. Ранее ожидалось, что ставка достигнет 1,25% только в июне.

Еврозона, "вероятно, войдет в мягкую рецессию во втором полугодии этого года, но этого будет недостаточно для того, чтобы снизить спрос и вернуть инфляцию к целевому уровню, в результате чего ЕЦБ будет постепенно повышать ставку", отметили экономисты TD Securities.

Евросоюз ЕС
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