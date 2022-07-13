МВФ ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 и 2023 годы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ), основываясь на слабых данных по потребительским расходам в мае, предупредил, что избежать рецессии в Соединенных Штатах будет "все сложнее".

В опубликованном накануне докладе МВФ снизил прогноз роста экономики США на 2022 год до 2,3% с 2,9%, который приводился в конце июня, а прогноз роста реального ВВП на 2023 год - до 1,0% с 1,7%.

В заявлении исполнительных директоров МВФ отмечается, что всплеск инфляции "создает системные риски как для Соединенных Штатов, так и для мировой экономики".

"Приоритетом политики теперь должно быть быстрое замедление роста заработной платы и цен, не ускоряя процессы, которые ведут к рецессии. Но это будет непростая задача", - предупредил МВФ.

Фонд заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС должно помочь снизить инфляцию до 1,9% к четвертому кварталу 2023 года по сравнению с прогнозом в 6,6% на четвертый квартал 2022 года. По оценкам экспертов МВФ, это еще больше замедлит экономический рост страны, но Соединенные Штаты все еще смогут избежать рецессии.

МВФ рекомендует правительству США добиться принятия решений по зашедшим в тупик предложениям президента Джо Байдена по расходам на социальные нужды и климат, что будет способствовать росту рабочих мест и снизит инфляцию.

Кроме того, в докладе фонда говорится, что положительную роль может сыграть отмена торговых ограничений и повышения тарифов, которые были введены за последние пять лет.

Наблюдатели отмечают, что это касается в первую очередь тарифов на китайские товары, введенных бывшим президентом Дональдом Трампом и сохраненных Байденом.