GlobalFoundries и STMicroelectronics построят завод по производству чипов во Франции

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американский и европейский производители полупроводниковой продукции GlobalFoundries Inc и STMicroelectronics NV построят завод по выпуску чипов во Франции.

Как сообщается в совместном пресс-релизе двух компаний, STMicroelectronics и GlobalFoundries подписали соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве, в рамках которого они будут развивать многомиллиардный проект во Франции. Французское правительство, как ожидается, окажет значительную финансовую поддержку компаниям.

Новый завод будет расположен вблизи завода STMicroelectronics в городе Кроль. Ввод в эксплуатацию нового объекта состоится в 2026 году, на нем будет создано около 1 тыс. рабочих мест.

Котировки акций STMicroelectronics поднимаются на 0,4% в ходе торгов в Германии в понедельник. Бумаги GlobalFoundries теряют в цене 3,2% на предварительных торгах в Нью-Йорке.