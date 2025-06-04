Чипмейкер GlobalFoundries вложит $16 млрд в расширение производства в США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - GlobalFoundries Inc., крупнейший в США производитель чипов на заказ, объявил об инвестициях в размере $16 млрд в наращивание производства внутри страны.

Компания выделит $13 млрд на расширение существующих заводов в Нью-Йорке и Вермонте, а также потратит $3 млрд на исследования ряда новых технологий в США.

"Революция ИИ стимулирует сильный, устойчивый спрос на технологии GlobalFoundries", - заявил главный исполнительный директор компании Тим Брин.

Он сказал, что GlobalFoundries не предоставляет подробную разбивку того, когда будут потрачены деньги, поскольку хочет сохранить гибкость в этом вопросе для того, чтобы соответствовать предложению и спросу.

В 2024 году компания заявляла о намерении вложить в расширение предприятий в Нью-Йорке и Вермонте $12 млрд в течение более чем десяти лет.

Контрольный пакет акций GlobalFoundries принадлежит суверенному фонду ОАЭ Mubadala Investment Co. Компания была в 2008 году выделена из Advanced Micro Devices и объединена с сингапурской Chartered Semiconductor.

С начала 2025 года капитализация GlobalFoundries сократилась на 12,5% (до $20,4 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 0,7%.