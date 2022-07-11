"Петербургский нефтяной терминал" в I полугодии снизил перевалку на 12%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) в I полугодии 2022 года снизило объем перевалки нефтепродуктов на 12% в годовом исчислении, сообщила пресс-служба компании.

За январь-июнь 2022 года было перевалено 3,86 млн тонн нефтепродуктов против 4,32 млн тонн годом ранее.

"При этом перевалка темных сортов осталась практически на том же уровне - 2,44 млн тонн в первой половине 2022 года и 2,56 млн тонн в январе-июне 2021-го (разница менее чем в 5%). А вот объемы светлых сортов снизились сразу на 23%: с 1,76 млн тонн в первой половине прошлого года до 1,43 млн тонн в минувшем полугодии", - говорится в сообщении.

Согласно данным компании, в первом квартале 2022 года грузооборот ПНТ был на уровне первого квартала 2021 года. Но в апреле произошло резкое падение отгрузок - сразу на 40% относительно апреля прошлого года.

"В мае и июне экспортеры начали осваивать новые рынки, и показатели перевалки снова стали выравниваться. Но именно аномальные апрельские результаты оказали решающее влияние на итоговые цифры по всему полугодию", - отмечает пресс-служба ПНТ.

В июне ПНТ завершил создание свайного поля в рамках реконструкции "старой части" нефтяного терминала, построенной в 60-70-х годах прошлого века. Данные работы стартовали в сентябре 2021 года. Вместо хранилищ старого образца будут построены современные резервуары с двойными стенками, что исключит риски возможных разливов нефтепродуктов. Финансирование осуществляется за счет собственных и заемных средств - для реализации проекта ПНТ привлек в банке "Открытие" кредит на 7,6 млрд рублей сроком на 7 лет.

Ориентировочный срок сдачи первой очереди нового терминала - 2025 год, второй - к 2029.

"Петербургский нефтяной терминал" - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала - 10 млн тонн в год. В 2021 году было отгружено 9 млн тонн нефтепродуктов.