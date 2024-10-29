"Петербургский нефтетерминал" заявил о попытке рейдерского захвата

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) заявило о попытке со стороны иностранного акционера - "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" (Tudjunga Enterprises Limited, Кипр) - установить полный контроль над терминалом путем рейдерского захвата. Сообщение опубликовано на сайте ПНТ.

Как сказано в отчете компании за 2023 год, 50% уставного капитала терминала принадлежит Елена Васильевой, которая, согласно сайту ПНТ, занимает пост председателя совета директоров ПНТ. "Туджунга Энтерпрайзиз" также принадлежит 50% компании. Бенефициарами этой кипрской компании на 2022 год, как говорится в том же отчете ПНТ, были Михаил Скигин, который ранее возглавлял совет директоров ПНТ, а также Евгений и Полина Скигины. Косвенно через "Туджунга Энтерпрайзиз" Михаилу и Евгению (оба - граждане ФРГ) принадлежат по 17,875% в ПНТ, Полине (гражданка России и Франции) - 14,285%.

"Указанные лица (стоящие за "Туджунга Энтерпрайзиз" - ИФ), воспользовавшись поддельными документами с целью фальсификации данных реестра юридических лиц, направили в Межрайонную инспекцию ФНС России заявление о внесении в (него - ИФ) сведений о прекращении полномочий законно избранного генерального директора АО "ПНТ" Владимира Грызлова и возникновении полномочий у контролируемого ими иного физического лица", - говорится в сообщении ПНТ.

Кроме того, "лица, стоящие за иностранным акционером терминала", согласно заявлению ПНТ, добились возбуждения в Москве уголовных дел и вынесения в рамках дел незаконных судебных актов, которые блокируют Елене Васильевой возможность голосования акциями предприятия.

"АО "ПНТ" обратилось в компетентные органы с просьбой вмешаться в данную ситуацию, прекратить рейдерскую атаку, исключить смену законно избранного генерального директора общества и добиться исключения иностранных лиц из недружественных юрисдикций из состава акционеров АО "ПНТ"", - говорится в заявлении ПНТ.

Компания отмечает, что "данная рейдерская атака носит криминальный характер" и является второй за историю ПНТ. Первая случилась в 2006-2007 годах и завершилась покушением на убийство российского акционера и основателя предприятия Сергея Васильева.

В мае 2022 года в рамках деофшоризации "Мобалко Холдинг Лимитед" (Кипр) передал долю в 50% ПНТ своему бенефициару - Сергею Васильеву. Затем, в связи с личными обстоятельствами, Васильев в декабре 2022 года передал долю в ПНТ своей супруге Елене Васильевой.

Весной 2023 года "Туджунга Энтерпрайзиз" подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области к "Мобалко Холдинг Лимитед" , Сергею и Елене Васильевым по поводу передачи прав и обязанностей владельца акций ПНТ.

"Петербургский нефтяной терминал" - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала - 10 млн тонн в год.