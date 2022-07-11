Журналисты уличили Uber в лоббизме и уклонении от налогов в разных странах

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, лоббировала интересы, уклонялась от налогов и мешала работе регулирующих органов в разных странах по мере интернационализации бизнеса, говорится в материалах Международного консорциума журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ).

Журналисты ICIJ ссылаются на внутреннюю переписку и документы компании, которые, по их выражению, свидетельствуют о том, что Uber игнорирует законы и пренебрегает правами сотрудников.

Основанная в 2009 году Uber прибегала к лоббизму в различных странах для того, чтобы подтолкнуть законодателей к изменению законов, регулирующих отрасль такси и труда, и ослабить систему проверки водителей сервиса, говорится в расследовании.

Кроме того, компания использовала "скрывающие технологии" для того, чтобы помешать расследованиям государственных органов в отношении работы сервиса. Так, по крайней мере в шести странах Uber прибегала к аварийному отключению серверов, чтобы не позволить властям собрать доказательства во время обысков, заявили журналисты ICIJ. В ходе полицейского рейда в Амстердаме бывший главный исполнительный директор компании Трэвис Каланик лично издал приказ, гласящий: "Пожалуйста, нажмите на выключатель как можно скорее... Доступ в AMS (Амстердаме) должен быть закрыт".

В материалах ICIJ также говорится, что компания уклонялась от уплаты налогов за счет транзакций на Бермудских островах и в других офшорах, а затем "стремилась отвлечь внимание властей от своих налоговых обязательств, помогая им собирать налоги с водителей".

Компания в ответном заявлении признала ошибки в прошлом, однако отметила, что Uber под руководством нового главы Дары Хосровшахи (занял пост в 2017 году) изменила "каждый аспект деятельности". "Когда мы говорим, что Uber сегодня - это другая компания, мы говорим это в буквальном смысле: 90% нынешних сотрудников Uber пришли на работу после того, как Дара стал главой компании", - говорится в заявлении.

Котировки акций Uber падают на 2,7% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в понедельник.