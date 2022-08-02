Uber получил квартальный убыток при удвоении выручки

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, снова получила убыток во втором квартале 2022 года, однако ее выручка увеличилась более чем в два раза, превысив прогнозы аналитиков.

Чистый убыток Uber в апреле-июне 2022 года составил $2,6 млрд, или $1,33 на акцию, против прибыли в $1,14 млрд, или $0,58 на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал квартальный убыток в размере 27 центов на акцию.

Негативным фактором для компании стало списание на сумму $1,7 млрд, вызванное главным образом переоценкой стоимости инвестиций в фирмы Aurora, Grab и Zomato.

Скорректированная EBITDA - ключевой показатель рентабельности операций Uber - составила $364 млн, тогда как годом ранее показатель был отрицательным, минус $509 млн.

Квартальная выручка Uber поднялась более чем в два раза - до $8,07 млрд с $3,93 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $7,36 млрд.

Выручка в сфере доставки еды (Uber Eats) выросла на 37% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, до $2,69 млрд, в сегменте такси - в 2,2 раза (на 120%), до $1,62 млрд.

Совокупный объем заказов компании увеличился на 33%, до $29,08 млрд (консенсус-прогноз - $28,9 млрд), в том числе заказы Uber Eats выросли на 7% - до $13,88 млрд, сервиса такси - на 55%, до $13,36 млрд, а заказы логистического подразделения взлетели более чем в пять раз и составили $1,84 млрд.

Число пользователей платформ Uber (активность учетной записи не реже раза в месяц) в минувшем квартале повысилось на 21%, до 122 млн.

По прогнозу компании, в текущем квартале объем заказов составит $29-30 млрд, тогда как аналитики ожидают этот показатель на уровне $30 млрд.

Капитализация Uber с начала 2022 года упала на 41% и составляет $46,05 млрд.