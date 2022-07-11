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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Держатели евробондов "Совкомфлота" 2 августа обсудят альтернативные механизмы выплат

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" сообщил о созыве собраний держателей еврооблигаций для принятия пакета решений, в том числе предусматривающих введение альтернативных механизмов платежей, что позволит компании возобновить купонные выплаты. Собрания держателей евробондов назначены на 2 августа.

Из-за санкций Европейского союза и Великобритании "Совкомфлот" не имеет технической возможности осуществлять выплаты по еврооблигациям. Сейчас в обращении находятся два выпуска еврооблигаций "Совкомфлота" на общую сумму $928 млн. В апреле компания сообщала, что из-за санкций не сможет перечислить в срок купон по выпуску евробондов с погашением в 2028 году, затем в июне не был выплачен купон по евробондам с погашением в 2023 году.

В июне компания заявила, что рассматривает возможность изменения условий облигаций и введения альтернативных механизмов платежей, которые позволят возобновить осуществление купонных выплат.

Генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов отмечал, что для изменения условий компании необходимо согласие держателей долговых бумаг. "Прежде всего должно состояться собрание держателей бондов, и они должны одобрить предлагаемую схему. Как только оно состоится, мы сможем приступить к реализации", - пояснял он журналистам.

Совкомфлот Великобритания Евросоюз Игорь Тонковидов
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