"Русал" попросил держателей евробондов согласовать отсрочку выплаты купонов

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - "Русал" предложил держателям двух выпусков еврооблигаций согласовать возможность отсрочки выплаты купонов, пока решается проблема с работой инфраструктуры для проведения таких платежей, говорится в сообщении компании Rusal Capital DAC, выступающей эмитентом евробондов.

Эмитент и поручители по евробондам уверены в своей способности обслуживать долг по еврооблигациям по мере наступления сроков выплат, но антироссийские санкции и ответные меры РФ привели к существенным нарушениям работы платежной инфраструктуры, говорится в сообщении.

"В этих обстоятельствах эмитент и поручители активно работают над разработкой решения, которое позволит обеспечить получение основной суммы и процентов по евробондам всеми держателями в соответствии с применимым законодательством", - отмечает компания.

Но поскольку внедрение такого решения вряд ли будет завершено до ближайшей даты купонного платежа - это 1 августа для еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и 3 ноября для еврооблигаций с погашением в мае 2023 года - эмитент запрашивает согласие держателей выпусков на то, чтобы отложить выплаты до даты погашения соответствующих евробондов или любой другой даты, которая может быть указана в решении, вводящем соответствующие меры, поясняется в сообщении.

Держатели евробондов должны прислать свои ответы на предложения эмитента его информационному агенту - i2 Capital Markets Ltd - до 22 июля.