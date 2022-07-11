Грузоперевозки в США дешевеют на фоне ослабления спроса

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В США стоимость грузоперевозок снижается на фоне ослабления спроса и неопределенности в отношении состояния экономики страны, пишет The Wall Street Journal.

Это приводит к тому, что некоторые компании пересматривают соглашения о перевозках, заключенные по высоким ценам на пике спроса на доставку в разгар пандемии COVID-19, или выходят на спотовый рынок, чтобы воспользоваться более низкими ставками.

Снижение транспортных расходов после двух лет быстрого роста стало хорошей новостью для производителей и ритейлеров. Это подразумевает ослабление повышательного давления на инфляцию. Но грузоотправители отмечают, что они по-прежнему платят в несколько раз больше, чем до того, как пандемия разрушила цепочки поставок по всему миру.

В начале 2022 года грузоотправители готовы были платить рекордно высокие цены, чтобы гарантировать себе места на контейнеровозах в преддверии осеннего и зимнего пиковых сезонов отгрузки после серьезных задержек с поставками на протяжении большей части 2021 года. Однако сейчас ситуация изменилась и основной причиной падения ставок фрахта считается снижение спроса.

Представитель крупного американского импортера заявил WSJ, что недавно он снизил на 15-20% ставки по контрактам на морские перевозки, подписанным несколько месяцев назад. "Ситуация складывается в пользу импортеров", - сказал он, добавив, что ожидает дальнейшего падения в этом году.

По данным норвежской Xeneta, долгосрочные ставки на доставку товаров из Китая на западное побережье США почти утроились в период с июня 2021 года по июнь 2022 года и достигли $7981 за контейнер. Краткосрочные ставки начали падать в марте этого года, а в июне опустились ниже долгосрочных.

Тем не менее, спотовая ставка 6 июля была более чем в четыре раза выше, чем на ту же дату 2019 года, говорится в сообщении онлайн-рынка грузовых перевозок Freightos.

По данным Министерства торговли США, импорт потребительских товаров в мае сократился примерно на $1,5 млрд в стоимостном выражении, поскольку американцы стали покупать меньше дорогих товаров, таких как мебель и телевизоры. В то же время импорт контейнеров в США в объемном выражении остается высоким, а заторы в портах Восточного побережья увеличиваются.

Спотовые ставки на перевозки грузовиками в США упали на 22% в первом полугодии, опустившись в мае ниже стоимости долгосрочных контрактов впервые за два года, согласно данным онлайн-рынка грузоперевозок DAT Solutions LLC.

Крис Каплис из DAT Solutions полагает, что стоимость перевозок будет снижаться, но грузоотправители ничего не выиграют без снижения цен на автомобильное топливо.

Топливные сборы перевозчиков в настоящее время составляют примерно 80 центов за милю. "Ставки снижаются, но они нивелируются топливными сборами", - отметил Каплис.