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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Золото подешевело после двух дней роста

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно снижаются в понедельник после двух сессий роста кряду, пишет MarketWatch.

Котировки августовских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов опускаются на 0,3% - до $1737,10 за унцию. В прошлые четверг и пятницу цены выросли, однако по итогам недели драгметалл зафиксировал снижение.

Серебро с поставкой в сентябре потеряло в цене 0,45% и стоит $19,155 за унцию.

Сырье дешевеет в понедельник на фоне дорожающего доллара - долларовый индекс, показывающий динамику американской валюты к шести основным валютам мира, в ходе торгов подскочил на 0,9%.

"Динамика цен на драгметаллы во многом определяется долларовым индексом, который продолжает расти", - отметил старший аналитик Avatrade Наим Аслам. По его словам, высока вероятность, что на следующем заседании Федрезерв повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов, что окажет дополнительную поддержку доллару.

NYMEX США ФРС
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