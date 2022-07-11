Золото подешевело после двух дней роста

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно снижаются в понедельник после двух сессий роста кряду, пишет MarketWatch.

Котировки августовских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов опускаются на 0,3% - до $1737,10 за унцию. В прошлые четверг и пятницу цены выросли, однако по итогам недели драгметалл зафиксировал снижение.

Серебро с поставкой в сентябре потеряло в цене 0,45% и стоит $19,155 за унцию.

Сырье дешевеет в понедельник на фоне дорожающего доллара - долларовый индекс, показывающий динамику американской валюты к шести основным валютам мира, в ходе торгов подскочил на 0,9%.

"Динамика цен на драгметаллы во многом определяется долларовым индексом, который продолжает расти", - отметил старший аналитик Avatrade Наим Аслам. По его словам, высока вероятность, что на следующем заседании Федрезерв повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов, что окажет дополнительную поддержку доллару.