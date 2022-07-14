На российском рынке золота появились покупатели из Индии, ОАЭ и Китая

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Селигдар" отмечает появление новых покупателей на российском рынке золота - игроков из Индии, ОАЭ и Китая.

"Ситуация на рынке золота, я бы сказал, не изменилась, она просто кардинально изменилась, потому что ни одна золотодобывающая компания не занималась маркетингом как таковым, - сказал президент "Селигдара" Константин Бейрит в ходе Дня инвестора компании на "Московской бирже". - По сути дела, и Центробанк, и Минфин предложили компаниям самостоятельно работать на этом рынке, что для компании, в общем-то, непривычно, потому что даже инфраструктуры у самой компании как таковой не было".

"Да, мы работаем с прямыми покупателями, да, есть дисконты по ценам, но мы стараемся их минимизировать, но это сейчас крайне важно, потому что мы смотрим не только на дисконт на золото, но прежде всего смотрим еще и на курс рубля, - заявил Бейрит. - Появилось здесь достаточно много покупателей, которые уже работают внутри России - это и индийские игроки, и арабские игроки, и китайские игроки".

"На что компания нацелена, это две вещи - это минимизация дисконта и получение выручки в рублях, потому что выходить в международное пространство не хочется, мне кажется, это сейчас не очень предсказуемая вещь", - сказал он.

Основные покупатели на рынке золота - это Индия с потреблением порядка 800-900 тонн золота в год и Китай - около 1000 тонн, напомнил Бейрит. "Ну и, в принципе, были такие рассуждения, что мы ориентируемся на страны азиатского региона, в принципе, они основные покупатели, рынки золота", - отметил он.

Холдинг "Селигдар" входит в топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера в холдинг входит оловянный кластер и другие структуры. Контроль над холдингом "Селигдар" совокупно у менеджмента и группы "Русские фонды" и связанных компаний.