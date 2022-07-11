Продажи автомобилей в Китае в I полугодии снизились на 6,6%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в КНР в первом полугодии снизились на 6,6% в годовом измерении и составили 12,057 млн, показали данные Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM).

Производство в стране сократилось на 3,7% - до 12,117 млн машин.

В июне продажи машин в Китае увеличились на 23,8% и достигли 2,502 млн. При этом продажи пассажирских автомобилей выросли на 41,2% - до 2,239 млн.

Выпуск транспортных средств повысился на 28,2%, составив 2,499 млн.

Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в июне составили рекордные 596 тысяч, что в 2,3 раза больше показателя годом ранее. В первом полугодии они поднялись в 1,2 раза - до 2,6 млн машин.

Китай увеличил экспорт автомобилей в июне на 57,4% в годовом сравнении - до рекордных 249 тысяч. Рост по сравнению с маем составил 1,8%.

В первом полугодии китайские автопроизводители экспортировали 1,218 млн машин, что на 47,1% превысило показатель за аналогичный период 2021 года. Из них 202 тысячи пришлось на автомобили на новых источниках энергии (NEV), что в 2,3 раза выше прошлогоднего уровня.