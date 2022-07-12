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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал бизнес в Европе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал бизнес в Европе гендиректору эстонского сервиса кикшеринга Prime Лаури Труве, сообщил газете "Ведомости" основатель Whoosh Дмитрий Чуйко.

Продажу европейского актива Чуйко объяснил тем, что "в существующих реалиях ведение дел в странах ЕС осложнено". Сумму сделки он не назвал. По словам Чуйко, Whoosh принял решение сосредоточиться на развитии бизнеса в России, где работает с 2019 года, и в СНГ.

Представитель Whoosh уточнил изданию, что в рамках сделки с Труве будет продано 2500 самокатов в Португалии и еще 2000 в других странах. Труве получит право пользования брендом.

О том, что Whoosh планирует начать работу в Лиссабоне, стало известно в ноябре 2021 года. Компания собиралась вложить в запуск $20 млн из оборотных средств и долгового финансирования от банков-партнеров, заявлял тогда Чуйко. В 2022 году парк за рубежом должен был увеличиться до 15 тыс. самокатов.

Whoosh - технологическая компания, специализирующая на разработке и внедрении решений для шеринга транспорта микромобильности, а также управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов.

Крупнейшим акционером является Дмитрий Чуйко, которому принадлежит 44,68% уставного капитала ООО "ВУШ" (эта доля находится в залоге у ФК "Открытие").

Whoosh
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