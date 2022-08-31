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Оператор кикшеринга Whoosh выплатит дивиденды за 2021 год

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ООО "ВУШ" (разработчик решений для микромобильности и кикшеринга Whoosh) выплатит дивиденды за 2021 год, направив на это 1 млрд рублей.

"С учетом сильных результатов деятельности за январь-август 2022 года и низкого уровня долговой нагрузки участниками компании 30 августа было принято решение о распределение дивидендов на сумму 1 млрд рублей", - говорится в сообщении компании.

В дальнейшем "ВУШ" предполагает выплачивать дивиденды и осуществлять необходимую инвестиционную деятельность, при этом сохраняя комфортный уровень долговой нагрузки.

По итогам первого полугодия выручка ООО "ВУШ" по МСФО составила 3,2 млрд рублей, увеличившись в 1,6 раза. Чистый долг на конец июня 2022 года составил 3,3 млрд рублей.

Как говорится в сообщении, компания также планирует внедрить программу мотивации сотрудников через опционы на акции АО "Вуш Холдинг", в которое планируется объединить все структуры компании. "Новая корпоративная структура позволит предоставить эти опционы тем сотрудникам, которые внесли существенный вклад в развитие компании по итогам 2019-2022 годов. Эта программа станет важным элементом мотивации ключевого управленческого персонала группы, а также будущих сотрудников", - говорится в сообщении.

Холдинговая компания - АО "Вуш Холдинг" - создано в августе 2022 года. В него будет передано 100% долей в ООО "Вуш", а также 100% в компаниях-операторах сервиса в Казахстане и Белоруссии. По результатам изменения корпоративной структуры бенефициары ООО "Вуш" получат соответствующие доли в АО "Вуш Холдинг", которое в итоге будет принадлежать российским юридическим и физическим лицам.

ООО "ВУШ" - разработчик решений для микромобильности и оператор краткосрочной аренды электросамокатов. По данным компании, доля Whoosh на российской рынке оценивается в 50%. ООО "ВУШ" зарегистрировано в июне 2018 года.

По данным "СПАРК-Интерфакс", основатель и гендиректор компании Дмитрий Чуйко владеет 44,68% ООО "ВУШ", Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Фонд Пре-Айпио 1" - 13,7%, Егор Баяндин - 12,12%, Сергей Лаврентьев - 11,8%, Олег Журавлев - 4,76%, Евгений Зальцман - 4,96%, Юрий Зайцев - 4,1%, Александр Мираков - 3,88%.

Whoosh ВУШ ВУШ холдинг Дмитрий Чуйко
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