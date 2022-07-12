Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Число сорванных сделок по продаже жилья в США достигло максимума с начала 2020 года

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В июне 2022 года американцы в июне отменили почти 15% заключенных сделок на рынке жилья, что является максимальным уровнем с начала 2020 года, говорится в отчете брокерской компании Redfin.

Год назад доля отмененных сделок составляла 11%.

Основными причинами, по которым покупатели отказываются от приобретения жилья, исследователи называют растущие ставки по ипотеке и рекордную за 40 лет инфляцию. Так, ставки по 30-летней ипотеке в США в середине июня превысили 6%, хотя в начале года составляли около 3%.

"Замедление конкуренции на рынке жилья дает покупателям возможность для торга, - отметил экономист Redfin Тейлор Марр. - Покупатели все реже отказываются от проверок и оценки, что дает им гибкость в плане возможной отмены сделок в случае возникновения проблем в процессе".

Redfin США Тейлор Марр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Введение глобального корпоративного налога вновь откладывается

Введение глобального корпоративного налога вновь откладывается

Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний для их последующего сокращения

Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний для их последующего сокращения

Торги бумагами Petropavlovsk на LSE приостановлены по просьбе компании

Аналитики спрогнозировали спад продаж легковых машин в России в 2022 году на 28%

Производитель и продавец косметики Lush закроет бизнес в РФ

Производитель и продавец косметики Lush закроет бизнес в РФ

Brent подешевела до $105,28 за баррель на опасениях сокращения спроса в Китае

"Система" разрешила себе замораживать выплаты "санкционным" акционерам

"Система" разрешила себе замораживать выплаты "санкционным" акционерам

CEO АФК "Система" назначен управляющий партнер корпорации Ситдеков

Sephora продает бизнес в России местному руководству

Sephora продает бизнес в России местному руководству

Автостраховщики стали помогать автодилерам искать запчасти для ремонта

Автостраховщики стали помогать автодилерам искать запчасти для ремонта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });