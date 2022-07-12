Число сорванных сделок по продаже жилья в США достигло максимума с начала 2020 года

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В июне 2022 года американцы в июне отменили почти 15% заключенных сделок на рынке жилья, что является максимальным уровнем с начала 2020 года, говорится в отчете брокерской компании Redfin.

Год назад доля отмененных сделок составляла 11%.

Основными причинами, по которым покупатели отказываются от приобретения жилья, исследователи называют растущие ставки по ипотеке и рекордную за 40 лет инфляцию. Так, ставки по 30-летней ипотеке в США в середине июня превысили 6%, хотя в начале года составляли около 3%.

"Замедление конкуренции на рынке жилья дает покупателям возможность для торга, - отметил экономист Redfin Тейлор Марр. - Покупатели все реже отказываются от проверок и оценки, что дает им гибкость в плане возможной отмены сделок в случае возникновения проблем в процессе".