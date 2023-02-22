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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Стоимость жилья в США упала на 4,9% за второе полугодие 2022 года

Падение стало рекордным с кризиса 2008 года

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Во втором полугодии 2022 года совокупная стоимость жилых домов в США сократилась на $2,3 трлн, или на 4,9%, и составила $45,3 трлн, говорится в отчете брокера рынка недвижимости Redfin Corp.

Падение стало рекордным с 2008 года, когда в стране бушевал финансовый кризис. Основной причиной столь резкого сокращения стало увеличение ставок по ипотеке, оказавшее давление на спрос на недвижимость.

Сильнее всего пострадал Сан-Франциско - стоимость активов в сфере жилой недвижимости в городе упала на 6,7%, до $517,5 млрд на конец 2022 года. В то же время в Майами показатель взлетел на 19,7%, до $468,5 млрд.

Redfin отмечает, что даже с учетом недавнего снижения стоимость жилья в США выросла примерно на $13 млрд за время пандемии, то есть с февраля 2020 года.

США Redfin Corp Сан-Франциско Майами
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