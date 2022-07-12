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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Квартальная выручка BASF увеличилась на 16% за счет роста цен

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, увеличила выручку во втором квартале 2022 года на 16% в годовом выражении за счет повышения цен на поставляемую продукцию и укрепления доллара США.

Выручка BASF в апреле-июне составила 22,97 млрд евро против 19,75 млрд евро годом ранее, говорится в предварительной отчетности компании.

По предварительной оценке, скорректированный показатель EBIT в минувшем квартале практически не изменился и составил 2,34 млрд евро, а чистая прибыль увеличилась до 2,09 млрд евро с 1,65 млрд евро.

Аналитики, опрошенные компанией Vara Research по заказу BASF, ожидали, что квартальная выручка составит 21,74 млрд евро, скорректированная EBIT - 2,09 млрд евро, чистая прибыль - 1,41 млрд евро.

Предварительные результаты BASF сигнализируют о том, что второй квартал мог оказаться позитивным для химического сектора, полагают аналитики UBS. Они придерживаются "нейтральной" рекомендации для акций компании при целевой цене в 52 евро за акцию.

С начала 2022 года капитализация BASFупала на треть и составляет сейчас около 39,4 млрд евро.

BASF Германия
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