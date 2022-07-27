BASF отчитался о сворачивании бизнеса в России и Белоруссии

Компания признала обесценение активов из-за этого в размере 51 млн евро

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Германская химическая компания BASF SE отчиталась, что свернула свои проекты в России и Белоруссии к ранее анонсированному сроку.

"Как было объявлено 27 апреля 2022 года, BASF свернула свою деятельность в России и Беларуси с 10 июля 2022 года. Исключением остается деятельность по поддержке производства продуктов питания", - говорится в отчете компании за первое полугодие.

После подробного анализа последствий этого решения BASF признала обесценение активов в размере 51 млн евро, а также резервы под обязательства перед клиентами, поставщиками и сотрудниками в размере 27 млн евро.

"В текущей ситуации по-прежнему преобладает крайняя неопределенность. Будущие события могут оказать существенное и неблагоприятное влияние на эффективность активов и привести к их дальнейшему обесценению", - подчеркивает BASF.

В 2021 году выручка компаний группы в России и Белоруссии составила около 1% от общего объема продаж BASF Group (78,6 млрд евро). По состоянию на 27 апреля в двух странах работали 684 сотрудника, компания заявляла о намерении поддерживать их до конца 2022 года.

Также BASF повысила прогноз продаж и скорректированной EBIT на 2022 год благодаря сильным результатам за второй квартал.

Ее чистая прибыль в апреле-июне увеличилась на 26%, до 2,1 млрд евро, выручка - на 16%, до 23 млрд евро. Показатель EBIT без учета разовых факторов остался на уровне второго квартала 2021 года, составив 2,3 млрд евро.

Квартальные результаты BASF совпали с предварительными оценками, обнародованными компанией 11 июля.

Рост выручки обусловлен, в частности, существенным подъемом цен на продукцию BASF почти во всех сегментах бизнеса, отмечается в пресс-релизе.

Согласно новому прогнозу BASF, ее выручка в текущем году составит 86-89 млрд евро, скорректированная EBIT - 6,8-7,2 млрд евро. Ранее компания прогнозировала эти показатели соответственно на уровне 74-77 млрд евро и 6,6-7,2 млрд евро.

"Текущие события, вызванные преимущественно войной на Украине и ее влиянием на стоимость энергоносителей и сырьевых товаров, а также на доступность сырья, особенно в Европе, могут создать дополнительные проблемы, которые изменят предпосылки для наших прогнозов", - отмечают в BASF.

В компании ожидают постепенного "охлаждения" глобальной экономики во втором полугодии текущего года, предупреждая, что в Европе оно будет более серьезным.

Гендиректор BASF Мартин Брудермюллер заявил после публикации отчета, что сейчас все европейские предприятия компании обеспечены поставками природного газа в достаточной мере. Если правительство Германии объявит самый высокий уровень опасности в стране в связи с сокращением поставок газа из России, BASF по-прежнему сможет обеспечивать газом свое крупнейшее предприятие - химический комплекс в Люквигсхафене, хотя и при сокращении его загрузки.

По словам главы BASF, компания намерена использовать альтернативы газу там, где это возможно, и уже урезала объемы производства на предприятиях, требующих особенно крупных объемов газа.

Во втором квартале расходы BASF на обеспечение предприятий энергоресурсами были на 800 млн евро больше, чем годом ранее.

BASF работает в шести основных бизнес-сегментах: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. В России у компании было, по меньшей мере, пять "дочек": ООО "БАСФ" (торговля удобрениями), ООО "БАСФ Промышленные металлы" (торговля металлами в первичных формах), ООО "БАСФ Юг" (торговля семенами), ООО "Хеметалл" (торговля промышленными химикатами) и ООО "БАСФ Восток" (производство лакокрасочных материалов).