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Лауреатами премии "Глобальная энергия" стали ученые из России и США

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийске прошла выездная церемония объявления лауреатов международной энергетической премии "Глобальная энергия", ими стали ученые из России и США, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

"Была рада объявить победителя в номинации "Новые способы применения энергии". Им стал ученый из США Каушик Раджашекара за выдающийся вклад в электрификацию транспорта и технологии повышения энергоэффективности при снижении выбросов при производстве электроэнергии. Премии также присуждены Виктору Орлову из России ("Традиционная энергетика"), Меркури Канадзидис из США ("Нетрадиционная энергетика")", - написала Комарова в Telegram.

По ее словам, в 2022 году на премию были номинированы 119 ученых из 43 стран - рекордное количество.

Премия "Глобальная энергия" присуждается за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки, которые содействуют повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле. С 2003 года ее лауреатами стали 45 ученых из 15 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Исландии, Италии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии.

Глобальная Энергия ХМАО Ханты-Мансийск США Наталья Комарова Каушик Раджашекара Меркури Канадзидис Виктор Орлов
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