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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Цены на зерно продолжают снижаться почти во всех регионах РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Цены на зерно в РФ на минувшей неделе, первой неделе нового сельхозгода, продолжили падение почти во всех регионах.

Согласно мониторингу компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс", цены на пшеницу 3-го класса больше всего снизились в Поволжье - на 715 рублей, до 14 763 рублей за тонну. В Черноземье эта пшеница подешевела на 590 рублей, до 14 660 рублей, в центре - на 485 рублей, до 15 200 рублей, на юге - на 285 рублей, до 14 850 рублей, на Урале - на 335 рублей, до 16 583 рублей, в Сибири - на 100 рублей, до 15 483 рублей за тонну.

Поволжье стало рекордсменом и по падению цен на пшеницу 4-го класса - на 925 рублей, до 14 050 рублей. В Черноземье снижение составило 640 рублей, до 14 230 рублей, в центре и на Урале - на 565 рублей, до 14 633 и 15 850 рублей соответственно, на юге - на 300 рублей, до 14 283 рублей. В Сибири цены снизились всего на 50 рублей.

Цены на пшеницу 5-го класса в ряде регионов падали не так резко. Наибольшее снижение отмечено в Черноземье - на 720 рублей, до 13 720 рублей. На Урале эта пшеница подешевела на 400 рублей, до 15 517 рублей. В других регионах колебание цен было небольшим.

Цены на фуражный ячмень продолжили падение в центре - на 335 рублей, до 14 350 рублей и в Черноземье - на 500 рублей, до 13 570 рублей. На юге цены восстановились на 385 рублей, до 12 633 рублей.

Цены на продовольственную рожь снизились только в центре - на 100 рублей и в Поволжье - на 35 рублей. В остальных регионах цены не изменились.

Цены на кукурузу больше всего снизились в центре - на 450 рублей, до 13 567 рублей. В Черноземье - на 320 рублей, до 13 780 рублей, в Поволжье - на 250 рублей, до 13 750 рублей, на юге - на 115 рублей, до 14 217 рублей за тонну.

ПроЗерно
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