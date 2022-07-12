"СовЭкон" отметил укрепление цен на пшеницу в РФ после 4 месяцев распродаж

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Средние цены на пшеницу в России на прошлой неделе выросли после почти четырех месяцев активных распродаж, говорится в сообщении аналитического центра "СовЭкон".

Средние цены на пшеницу четвертого класса укрепились на 150 рублей, до 13,45 тыс. рублей за тонну (Европейская часть, без НДС), следует из отчета аналитической компании. Показатель растет впервые со второй половины марта, за этот период котировки обвалились почти на четверть.

Основную поддержку рынку оказывает резкое снижение экспортной пошлины (в долларовом выражении) на фоне изменения механизма ее расчета, полагают аналитики: с 13 июля пошлина составит 5,559 тыс. рублей за тонну ($91 по текущему курсу) против 4,635 тыс. рублей ($86) и $146 на предыдущих неделях.

Оживился спрос покупателей в портах. Цены на пшеницу (с содержанием протеина 12,5%) в глубоководных портах выросли до 14-14,5 тыс. рублей за тонну с 13,8-14 тыс. рублей неделю назад. В ближайшие недели аналитики ждут существенного роста темпов экспорта.

"При сохранении курса рубля к доллару США близко к текущим уровням мы ожидаем в ближайшей перспективе снижения экспортной пошлины и дальнейшего роста цен в портах. При этом потенциал роста не стоит переоценивать – рост рублевых котировок, вероятно, будет ограничен дальнейшим снижением экспортных цен. Российской пшенице необходимо заметно подешеветь по отношению к другим поставщикам для массового экспорта", - отмечается в сообщении аналитического центра.