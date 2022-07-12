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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

American Airlines увеличила прогноз по издержкам во II квартале

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания American Airlines Group сообщила, что издержки, связанные с топливом и другими факторами, во втором квартале увеличились сильнее, чем ожидалось ранее.

В частности, издержки в расчете на пассажира на милю пути, за исключением затрат на топливо, как ожидается, выросли на 12% в апреле-июне по сравнению с тем же периодом 2019 года. В прошлом месяце компания прогнозировала, что они вырастут на 10-11%.

American Airlines отметила, что повышение издержек связано с меньшим, чем ожидалось, количеством рейсов. Это произошло из-за того, что некоторые международные аэропорты в минувшем квартале ввели ограничения на количество рейсов из-за активного роста авиаперевозок, но ограниченных мощностей в аэропортах после пандемии коронавируса.

Между тем прогноз стоимости авиатоплива повышен до $4-4,05 за галлон с $3,92-3,97 за галлон. Загруженность рейсов, как ожидается, окажется на 8,5% меньше допандемийного периода (ранее прогнозировалось на 7-8% меньше).

Рост выручки American Airlines, согласно сообщению, составил 12% по сравнению с 2019 годом, что соответствует представленному ранее прогнозу роста на 11-13%.

Котировки акций авиакомпании растут на 9,2% в начале торгов в США во вторник.

American Airlines США
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