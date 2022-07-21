United Airlines получила квартальную прибыль впервые с начала пандемии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американская холдинговая компания United Airlines Holdings Inc., материнская компания авиаперевозчика United Airlines, во втором квартале 2022 года получила чистую прибыль впервые с начала пандемии коронавируса. Однако скорректированная прибыль и выручка United оказались ниже прогнозов рынка.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $329 млн, или $1 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $434 млн, или $1,34 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию зафиксирована на уровне $1,43 против скорректированного убытка в $3,91 на акцию годом ранее.

Выручка увеличилась до $12,11 млрд с $5,47 млрд годом ранее. Показатель в расчете на пассажира на милю пути подскочил до рекорда и составил 19,35 цента против 13,81 цента в предыдущем году.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль авиакомпании на уровне $1,85 на акцию при выручке в $12,12 млрд.

"Приятно снова выйти на прибыльный уровень, но нам необходимо бороться с тремя рисками, которые могут вырасти в следующие 6-18 месяцев, - заявил глава United Скотт Кирби. - Это проблемы отрасли, которые ограничивают мощности, рекордные цены на авиатопливо и растущая вероятность наступления рецессии".

Авиакомпания зафиксировала среднюю цену авиатоплива в минувшем квартале на уровне $4,18 за галлон по сравнению с $1,97 за галлон в предыдущем году.

Котировки акций United Airlines на дополнительных торгах в среду упали на 7,2% после публикации отчетности. Капитализация авиакомпании с начала года снизилась на 5% и составляет $13,55 млрд.