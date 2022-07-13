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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Пошлина на пшеницу из РФ с 13 июля вырастет до 5,559 тыс. руб. за тонну

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 13 июля составит 5 тыс. 558,9 рубля за тонну.

По сравнению с пошлиной, действующей на неделе с 6 по 12 июля (4,635 тыс. рублей), пошлина вырастет на 19,9%.

Пошлина на ячмень составит 3 тыс. 775,9 рубля (3 тыс. 337,6 рубля на предыдущей неделе), на кукурузу - 3 тыс. 75,1 рубля (2 тыс. 196,4 рубля).

Новые ставки пошлин будут действовать по 19 июля.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $401,6 за тонну на пшеницу ($404,4 неделей ранее), $340,7 на ячмень ($352,5), $323 на кукурузу ($322).

С 6 июля пошлины рассчитываются в рублях, а не долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. В формулу пошлины введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

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