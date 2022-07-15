С 20 июля вырастет экспортная пошлина на пшеницу из РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 20 июля повысится до 5 тыс. 984,9 рубля с 5 тыс. 558,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень увеличится до 4 тыс. 413,7 рубля с 3 тыс. 775,9 рубля, на кукурузу - до 3 тыс. 144,9 рубля с 3 тыс. 075,1 рубля неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 26 июля.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $386,8 за тонну на пшеницу ($401,6 неделей ранее), $332,9 на ячмень ($340,7), $303 на кукурузу ($323).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. В формулу пошлины введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".