Инфляция во Франции в июне ускорилась до рекордных 6,5%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июне выросли на 6,5% в годовом выражении, показали окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Это рекордные темпы подъема за время расчета показателя.

Инфляция ускорилась по сравнению с майскими 5,8%.

Показатель совпал с предварительно объявленными данными, как и ожидали опрошенные Bloomberg эксперты.

По сравнению с маем потребительские цены во Франции в июне выросли на 0,9% (+0,8% в мае), согласно окончательным данным, которые также совпали с предварительными.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в июне увеличились на 5,8% в годовом выражении и на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В мае подъем составил соответственно 5,2% и 0,7%.

Цены на энергоносители во Франции в июне взлетели на 33,1% в годовом выражении (в мае рост составлял 27,8%), стоимость услуг выросла на 3,3% (+3,2%), промышленные товары подорожали на 2,5% (+3%).