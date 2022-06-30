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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:50

Инфляция во Франции в июне ускорилась до рекордных 6,5%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июне выросли на 6,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Это рекордные темпы подъема за время расчета показателя.

Аналитики прогнозировали в среднем рост на 6,3% по сравнению с 5,8% в мае, сообщает Trading Economics.

Тем временем потребительские расходы во Франции в мае увеличились на 0,7% в помесячном сравнении после падения на аналогичную величину в апреле. Средний прогноз экспертов составлял 0,2%.

Франция инфляция
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