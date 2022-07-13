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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Российским правообладателям направят отчисления со всех ввозимых цифровых носителей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минкультуры подготовило проект постановления, по которому российские правообладатели начнут получать отчисления со всех ввозимых в страну цифровых носителей.

"Данный проект постановления позволит нивелировать негативные последствия, связанные с резким падением сбора вознаграждения в пользу авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений в условиях внешнего санкционного давления", - сообщили в министерстве.

Действующее постановление допускает возможность сбора авторского вознаграждения только с товаров (аудиовидеотехника, смартфоны, планшеты, компьютеры, CD и DVD диски и т.п.), ввозимых в Россию напрямую, однако в условиях действия санкций "логистические цепочки импорта указанного оборудования и материальных носителей были переориентированы на их ввоз в Россию через территории других государств - членов Евразийского экономического союза", объяснили в ведомстве.

"В связи с этим импорт оборудования и материальных носителей, осуществляемый в Россию напрямую, в марте-мае 2022 года существенно снизился, что привело к такому же снижению размера авторского вознаграждения, собираемого и выплачиваемого правообладателям", - отметило Минкультуры.

Чтобы исправить ситуацию, ведомство предложило изменить постановление так, чтобы оно допускало возможность сбора авторского вознаграждения не только с товаров, ввозимых в Россию напрямую, но и с товаров, ввозимых в Россию через территории государств - членов Евразийского экономического союза.

Проект "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 829 "О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях" подготовлен во исполнение поручения правительства.

Минкультуры Правительство
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