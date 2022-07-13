Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Сменился гендиректор Ассоциации Финтех

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU -Генеральным директором Ассоциации финансовых технологий (Финтех, АФТ) назначен Максим Григорьев, следует из данных ЕГРЮЛ. Он сменил Татьяну Жаркову, руководившую ассоциацией с февраля 2020 года.

"Интерфакс" направил запрос в АФТ.

Ассоциация Финтех была учреждена в конце 2016 года Банком России и ключевыми участниками финансового рынка.

Максим Григорьев начал карьеру в Банке России в 1996 году, работая в Главном управлении ЦБ по Тульской области. Там он возглавлял подразделение развития и эксплуатации ИТ инфраструктуры.

В 2005 году он стал соучредителем консалтинговой компании в сфере управления информационными технологиями "IT Expert".

С 2014 по 2018 год он работал в ЦБ, с 2016 года занимал пост начальника Центра финансовых технологий.

Григорьев участвовал в трансформации архитектуры и операционной модели ИТ Банка России, развитии финансовых технологий, а также принимал участие в создании Ассоциации Финтех. С 2018 года он работал исполнительным партнером международной исследовательской компании Gartner, специализировался на темах цифровой трансформации бизнеса, цифровых стратегий.

В мае 2022 года он стал замгендиректора Ассоциации Финтех.

Ассоциация Финтех АФТ Банк России Gartner Максим Григорьев Татьяна Жаркова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца февраля

Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца февраля

Минпромторг заплатит до 6,6 млрд рублей за доработку двигателя для МС-21

"Роскосмос" отложил подготовку пилотируемых полетов на Луну

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз

"Русал" планирует выпустить облигации на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней

"Русал" планирует выпустить облигации на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней

Brent подешевела до $99,42 за баррель

Масштабирование числа САР в РФ не нашло поддержки в правительстве

Масштабирование числа САР в РФ не нашло поддержки в правительстве

СМИ сообщили о договоренности ЕС и РФ о транзите грузов в Калининградскую область

Twitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсети

Twitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсети
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });