Сменился гендиректор Ассоциации Финтех

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU -Генеральным директором Ассоциации финансовых технологий (Финтех, АФТ) назначен Максим Григорьев, следует из данных ЕГРЮЛ. Он сменил Татьяну Жаркову, руководившую ассоциацией с февраля 2020 года.

"Интерфакс" направил запрос в АФТ.

Ассоциация Финтех была учреждена в конце 2016 года Банком России и ключевыми участниками финансового рынка.

Максим Григорьев начал карьеру в Банке России в 1996 году, работая в Главном управлении ЦБ по Тульской области. Там он возглавлял подразделение развития и эксплуатации ИТ инфраструктуры.

В 2005 году он стал соучредителем консалтинговой компании в сфере управления информационными технологиями "IT Expert".

С 2014 по 2018 год он работал в ЦБ, с 2016 года занимал пост начальника Центра финансовых технологий.

Григорьев участвовал в трансформации архитектуры и операционной модели ИТ Банка России, развитии финансовых технологий, а также принимал участие в создании Ассоциации Финтех. С 2018 года он работал исполнительным партнером международной исследовательской компании Gartner, специализировался на темах цифровой трансформации бизнеса, цифровых стратегий.

В мае 2022 года он стал замгендиректора Ассоциации Финтех.