Зарегистрирован первый в России блокчейн-оператор

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация финансовых технологий (Ассоциация ФинТех, АФТ) и входящие в нее крупнейшие финансовые организации России зарегистрировали первого в России блокчейн-оператора - компанию "Системы распределенного реестра", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Учредителями "Системы распределенного реестра" стали АФТ, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, "Национальная система платежных карт" (НСПК) и Московская биржа. Они получили равные доли в новой компании - 16,67%. АФТ в качестве вложения в капитал новой организации должна была передать права на российскую блокчейн-платформу "Мастерчейн" и созданные блокчейн-сервисы.

"Мастерчейн" - инструмент взаимодействия между участниками финансового рынка, использующий технологию распределенных реестров (электронная система баз данных, распределенная между несколькими сетевыми узлами - ИФ).