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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Минпромторг отметил снижение производства фанеры в России из-за санкций

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В России от санкций сильно пострадало производство фанеры, сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров на выездном заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса России при Совете Федерации.

"Основным производством, пострадавшим от санкций (в разрезе ЛПК как отрасли - ИФ), стало фанерное производство. Это было прогнозируемо. В январе-мае этого года производство сократилось на 14%, и, как следствие, сократилось производство шпона на 11%", - сказал он.

По его словам, в 2021 году в стране было выпущено 4,5 млн кубометров фанеры, из них на экспорт было отгружено более 3 млн кубометров (2 млн при этом ушло в Европу и США, которые сейчас запретили импорт).

"К отраслям (сферы ЛПК - ИФ), менее пострадавшим от санкций, относится целлюлозно-бумажная промышленность, производство мебели", - продолжил замминистра.

Говоря о ценах на продукцию ЛПК в крупнейших торговых сетях, Бочаров отметил, что они снизились до уровня 2021 года. К примеру, по его словам, цена на OSB-плиту упала в 4 раза, с 86 тысяч рублей в начале марта до 22 тысчя рублей за кубометр, на фанеру - в 2,5 раза, с 82 тысяч до 33 тысяч рублей за кубометр.

Сейчас власти в основном занимаются тем, что помогают российским предприятиям в поиске альтернативных поставщиков запчастей, химических материалов, добавил замглавы Минпромторга.

"Из-за узких перегрузочных мест у нас "встает" химия", - добавил Бочаров.

Говоря о преодолении последствий санкций, он отметил, что на трех ЦБК в России организовано производство офисной бумаги без использования отбеливателей.

"Сегодня мы видим, что интерес к ней гораздо выше, чем к беленой бумаге. И это (производство - ИФ) наносит меньший вред экологии. И мы тут выяснили, что (небеленая бумага - ИФ) наносит меньший вред здоровью", - сказал Бочаров.

Он также сообщил, что Сокольский ЦБК намерен в 4 раза увеличить выпуск пищевой оберточной бумаги, до 80 тыс. тонн в год, что позволит закрыть потребности российского рынка.

Минпромторг Олег Бочаров Европа США Сокольский ЦБК
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