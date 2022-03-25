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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

Архангельский ЦБК выпустил первую партию небеленой бумаги

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - АО "Архангельский целлюлозо-бумажный комбинат" (АЦБК) сообщило, что начало производить небеленую лиственную и хвойную целлюлозу, а также небеленую бумагу на фоне нехватки импортных химикатов.

"В связи с ограничениями, включая импорт химикатов, запчастей и прочих необходимых материалов, АЦБК в оперативном режиме выработал пробную партию небеленой лиственной и хвойной целлюлозы, а также небеленой бумаги односторонней гладкости", - говорится в пресс-релизе.

Комбинат ищет, чем заменить импортные вещества для отбелки и прорабатывает возможные варианты по организации производства химикатов на собственных мощностях, в частности, производства хлората натрия и перекиси водорода. Пока АЦБК планирует выпускать как беленую, так и небеленую целлюлозу.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году, является одним из крупных российских лесохимических предприятий. АЦБК специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.

В ряде регионов возник дефицит офисной бумаги и она сильно подорожала после прекращения поставок европейскими производителями белой бумаги и химикатов, в частности хлората натрия, необходимых для производства беленой целлюлозы. 23 марта Федеральная антимонопольная служба сообщила, что начала проверку обоснованности цен на бумагу у производителей.

24 марта стало известно, что подмосковные ученые предложили метод получения беленой целлюлозы из борщевика.

Архангельк АЦБК ФАС
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